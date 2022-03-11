В Харькове и области не будут разносить бумажные газовые счета. Газовые счета за февраль жителям Харьковщины будут отправляться в SMS и на электронную почту. Об этом сообщили в компании "Харьковгазсбыт".

"Внесите свой вклад в поддержку Украины – оплатите газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это гарантия дальнейшего обеспечения газом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики Украины. Чтобы не подвергать опасности ни почтальонов, ни наших клиентов в регионах, которые сейчас являются горячими точками, мы приняли решение в марте ограничить печать и доставку счетов", - отметили в компании.

Для клиентов, не получивших бумажные счета, данные для расчета за потребленный газ:

будут передаваться непосредственно в банки;

будут отправляться в SMS и на электронную почту;

уже есть в клиентских сервисах 104.ua и в viber-боте ТВІЙ ГАЗЗБУТ.

"Из-за вооруженной агрессии России против Украины мы призываем всех наших клиентов рассчитываться за газ в марте онлайн. Ведь это не только безопасно, но и выгоднее — наша команда достигла договоренностей с платежными системами и теперь при оплате онлайн комиссия составит не 1,5%, а 0%", - подчеркнули в компании.

Заплатить за газ онлайн можно с помощью:

кнопки «Оплатить газ» на сайте

viber-бота ТВІЙ ГАЗЗБУТ

а также клиентских сервисов 104.ua

Чтобы мы и дальше мы могли продолжать поставлять газ, мы призываем всех, кто имеет такую ​​возможность, продолжать оплачивать счета. Тем самым вы помогаете тем, кто на данный момент не имеет такой возможности. Слава Украине! - заявили в компании.

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Новости портала «Весь Харьков»