В Харькове и области не будут разносить бумажные газовые счета
В Харькове и области не будут разносить бумажные газовые счета. Газовые счета за февраль жителям Харьковщины будут отправляться в SMS и на электронную почту. Об этом сообщили в компании "Харьковгазсбыт".
"Внесите свой вклад в поддержку Украины – оплатите газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это гарантия дальнейшего обеспечения газом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики Украины. Чтобы не подвергать опасности ни почтальонов, ни наших клиентов в регионах, которые сейчас являются горячими точками, мы приняли решение в марте ограничить печать и доставку счетов", - отметили в компании.
Для клиентов, не получивших бумажные счета, данные для расчета за потребленный газ:
будут передаваться непосредственно в банки;
будут отправляться в SMS и на электронную почту;
уже есть в клиентских сервисах 104.ua и в viber-боте ТВІЙ ГАЗЗБУТ.
"Из-за вооруженной агрессии России против Украины мы призываем всех наших клиентов рассчитываться за газ в марте онлайн. Ведь это не только безопасно, но и выгоднее — наша команда достигла договоренностей с платежными системами и теперь при оплате онлайн комиссия составит не 1,5%, а 0%", - подчеркнули в компании.
Заплатить за газ онлайн можно с помощью:
кнопки «Оплатить газ» на сайте
viber-бота ТВІЙ ГАЗЗБУТ
а также клиентских сервисов 104.ua
Чтобы мы и дальше мы могли продолжать поставлять газ, мы призываем всех, кто имеет такую возможность, продолжать оплачивать счета. Тем самым вы помогаете тем, кто на данный момент не имеет такой возможности. Слава Украине! - заявили в компании.
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