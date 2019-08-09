Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 85

В Харькове открывают станцию по приему вторсырья

В Харькове открывают станцию по приему вторсырья

Открытие первой в Харькове станции по приему вторсырья «SilpoRecycling» состоится 9 августа в ТРЦ «Французский бульвар».

Пункт по приему вторсырья – проект, который реализуется сетью супермаркетов «Сільпо» в сотрудничестве с Молодежным советом при Харьковском городском голове и общественными организациями «Харьков Эко Сити» и «Экореанимация».

Как отметила руководитель проекта «SilpoRecycling» Галина Дмитрук, жители Украины только учатся раздельному сбору мусора, но главное - люди осознали, что систему обращения с отходами необходимо менять.

«Этот процесс будет продолжаться долго, но начало положено. Наша задача - мотивировать жителей приносить вторичное сырье, за которое они могут получить баллы «Личного счета» и помочь планете», - отметила Галина Дмитрук.

По словам организаторов, станции переработки отходов уже успешно работают в Киеве, Запорожье и Днепре. По такому же принципу будет работать и станция в Харькове - все, кто принесет вторсырье на переработку, получат бонусы в виде баллов программы «Личный счет» на карте от «Сільпо». Например, за 1 кг стекла можно получить 150 баллов, 1 кг бумаги - 250 баллов, 1 кг металла - 700 баллов, а за 1 кг пластика - 500 баллов. Согласно правилам программы «Личный счет», после окончания отчетного периода баллы превращаются в бонусы, которые можно использовать для покупок в сети магазинов «Сільпо». При пересчете бонусов действует такая схема: 1 балл = 1 копейка, 100 баллов = 1 грн.

«В Харькове живет много экологически настроенных граждан, которые хотят сортировать отходы в комфортных условиях, и станция «SilpoRecycling» в этом только поможет», - отметил руководитель ОО «Харьков Эко Сити» Кирилл Чикирякин.

На станции будут принимать такие виды сырья: пластик (бутылки, стрейч пленку, полиэтиленовые пакеты, упаковки с маркировкой HDPE), бумагу (картон, бумагу, журналы, газеты, бумажные упаковки, упаковки Tetra Pak), стекло (стеклянные бутылки, банки от консервации, бутылочки от детского питания) и металл (алюминиевые банки).

Станция будет располагаться возле парковки у входа в «Шато-Ледо» и работать ежедневно (кроме праздничных дней) с 8:30 до 20:00.

Начало открытия – в 18:00.

Место проведения: ул. Академика Павлова, 44-б (ТРЦ «Французский бульвар»).

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Убийство контрактника под Харьковом: дело передали в суд (ВИДЕО)
Сегодня 07:02    11
В Харьковской области хотят ликвидировать районы
Сегодня 06:42    79
Суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса из-за болезни судьи
Сегодня 06:05    63
Захватчикам здания Харьковской ОГА дали условные сроки
08.08.2019 08:04    159
В Харькове у семьи отобрали ребенка (ФОТО)
08.08.2019 07:45    594
Як шериф за кордоном: навіщо громадам Харківщини свої поліцейські
08.08.2019 07:17    129
Почти 350 тысяч гривен долга приписали жителям одного из харьковских ОСМД
08.08.2019 06:58    307
Харьковские водоемы проверили на холеру
08.08.2019 06:30    140
На Коммунальном мосту временно меняется схема движения транспорта
08.08.2019 06:12    134
Очевидец: водитель грузовика, слетевшего с моста, пытался избежать масштабной трагедии (ВИДЕО)
07.08.2019 08:55    469
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 