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В Харькове подорожает вода

В Харькове подорожает вода

Харькову утвердили новые тарифы на воду. По словам Василия Безъязычного, начальника отдела Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, новые тарифы составят:

• на водоснабжение - 12,69 грн./куб.м без НДС ("Харьковводоканал" просил 13,12 грн./куб.м, действующий тариф - 10,21 грн./куб.м, подорожание - 24,3%);

• на водоотведение - 5,32 грн./куб.м без НДС (действующий тариф - 5,22 грн./куб.м, подорожание - 1,9%).

Как позже сообщили в горсовете, по итогам общественных слушаний, которые прошли сегодня, были согласованы такие тарифы (с учетом НДС):

• на водоснабжение - 15,228 грн/куб.м с учетом НДС (действующий тариф - 13,14 грн./куб.м, подорожание - на 15,8%);

• на водоотведение - 9,216 грн/куб.м с учетом НДС (действующий тариф - 6,26 грн./куб.м, подорожание - 47%).

Заместитель генерального директора КП "Харьководоканал" - директор финансово-экономического департамента Яна Хайло сообщила, что окончательное решение будет принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Предположительно новые тарифы начнут действовать в феврале-марте.

Основными причинами установления новых тарифов являются увеличение тарифов на электроэнергию, повышение стоимости материалов для подготовки воды питьевых качеств, очистки стоков, выполнения ремонтов, эксплуатации сооружений, а также увеличение налогов и пр.

Справка SQ. Тарифы повышались в прошлом году: на воду на 11%, на водоотведение — почти на 14%.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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