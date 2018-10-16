Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:15
Просмотров: 129

В Харькове пройдет ежегодная ярмарка вакансий

В Харькове пройдет ежегодная ярмарка вакансий

19 октября с 16:00 до 22:00 на Арт-заводе «Механика» Иная Земля состоится ярмарка вакансий «Dream job».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ежегодно на ярмарке вакансий в Харькове собираются работодатели, чтобы найти себе новых сотрудников.

Гости ярмарки смогут пообщаться c топ-менеджерами компаний, получить информацию о вакансиях и оставить свое резюме.

В мероприятии примут участие более 60 украинских и международных компаний, которые предложат вакансии в разных сферах: IT-технологии, гастрономия, услуги, финансы, торговля, промышленность и др.

Кроме того, на ярмарке пройдут практические воркшопы от HR-специалистов.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: работа

Читайте ещё:

Сверхстаж: названы самые трудолюбивые страны Европы
Сегодня 09:09    195
Парень придумал гениальный способ доставки своего резюме руководителям
10.10.2018 08:35    393
Учёные выяснили, как 3-дневные выходные повлияют на продуктивность
08.10.2018 08:51    298
Зарплата в Харькове: сколько получают харьковчане и сколько хотят получать
08.10.2018 07:11    406
В Україні розпочалися масові перевірки бізнесу
06.10.2018 07:31    686
В харьковских теплосетях - острый дефицит сварщиков
28.09.2018 09:15    215
На Харьковщине выросла зарплата и сократилось количество «теневых» рабочих мест
28.09.2018 07:12    171
5 фраз, которых стоит избегать на собеседовании
27.09.2018 08:54    329
Еще немного и Прованс: где найти работу с проживанием
26.09.2018 10:15    282
Сколько должен отработать украинец ради iPhone XS
26.09.2018 08:20    215
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 