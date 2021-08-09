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В Харькове пройдет ярмарка пчеловодства

В Харькове пройдет ярмарка пчеловодства

«Праздник Слобожанского меда - 2021» откроется 13 августа на территории парка, прилегающей к Покровскому монастырю (ст. м. «Площадь Конституции»), и продлится до 24 августа.

На ярмарке будет представлена продукция лучших пасечников области, которые предложат большой выбор продукции пчеловодства и меда на любой вкус. Посетители мероприятия смогут приобрести мед, пергу, пыльцу, воск, прополис и другие продукты пчеловодства, а также медовые напитки.

Организатором мероприятия является Общественная организация «Союз пасечников Харьковской области».

Ярмарка пройдет с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, определенных действующим законодательством Украины.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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