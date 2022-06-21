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В Харькове работают 68% супермаркетов и больше половины рынков

В Харькове работают 68% супермаркетов и больше половины рынков

Такие данные привели в мэрии. На данный момент в городе в строю 210 супермаркетов, а также – сети небольших магазинов, в том числе работают: 70 «Посадов», 64 торговые точки «Салтовского мясокомбината», 130 киосков «Кулиничей». Работают 35 из 53 рынков.

«Частично возобновили работу ТРЦ «Никольский» и ТРЦ «Украина». Также работают около 220 аптек, в том числе такие аптечные сети, как: «911», «Копейка», «Шара», «Аптека низких цен», «Славутич» и другие, - перечислили в пресс-службе горсовета. - Продолжают возобновлять работу магазины непродовольственных товаров, бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических товаров. В Харькове работают 37 магазинов сети «Eva» и 23 магазина сети «Prostor», а также шесть супермаркетов «Comfy», три супермаркета «Эльдорадо» и один «Эпицентр».

Также, по информации мэрии, продолжают возобновлять работу заведения общепита («Япошка», «Нахлебник», «Париж», «Навруз», «Пробка» и др.), некоторые летние площадки, салоны красоты, заведения бытового обслуживания.

Источник: https://t.me/vekha/41922

Новости портала «Весь Харьков»

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