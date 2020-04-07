В Харькове расследуют крупную земельную аферу

Харьковская местная прокуратура №3 подала в хозяйственный суд Харьковской области иск в интересах Харьковского городского совета к ООО о взыскании 2 млн грн.

Как сообщили в прокуратуре, ООО пользовалось земельным участком в 1,5 га для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий без оформления документов.

Как сообщила заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, в Немышлянском районе находится 6 нежилых зданий общей площадью более 1 тыс. 600 кв.м. ООО купило эти здания в 2015 году, но земля под домами не оформлена. В связи с этим, в бюджет Харькова не поступает арендная плата.

В прокуратуре уточнили, что согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины, право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав. Использование земельного участка до получения документа, удостоверяющего право на него, и государственной регистрации запрещается.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

Источник: sq.com.ua

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