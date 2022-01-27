В Харькове реконструируют крупный ТРЦ

В 2022 году запланирована реконструкция торгово-развлекательного центра "Дафи" на Салтовке в Харькове. Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, реновация здания начнется с обновления гипермаркета Fozzy.

По словам генерального директора сети ТРЦ Игоря Скляренко, работа над новой концепцией ТРЦ уже ведется, но ее реализацию откладывали из-за пандемии коронавируса.

Проект реновации создавало британское бюро Design International.

"Они имеют огромный опыт работы с проектами такого рода: строительством и реновацией торговых центров в Европе. И это важно, потому что из Европы приходят все более или менее эффективные решения отраслевых проблем", - рассказал Игорь Скляренко.

После реновации изменится внешний вид и интерьер ТРЦ, появится дополнительная торговая площадь с новыми предложениями и арендаторами. В частности, в здании обновят фасад, галереи, места общего пользования, мебель, ресторанный дворик, атриумы. Сам фасад будет обшит HPL-панелями, которые не ржавеют, не гниют и не выгорают. Доминирующим элементом фасада станет огромный изогнутый экран, огибающий угол здания. На создание такой формы фасада архитекторов вдохновили Журавлевские склоны, возле которых протекает река Харьков.

Изменится также территория возле ТРЦ: здесь создадут полноценную пешеходную зону с островками тени и зелени, дорожками, местами для отдыха. Изюминкой станет небольшой стрит-молл - с отдельными входами в магазины, мини-кафе, пекарни, кондитерские.

Планируется, что после реновации в "Дафи" откроется фитнес-центр, новая группа ресторанов с открытыми террасами. Разместятся они в новой пристройке.

Реновация начнется весной 2022 года.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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