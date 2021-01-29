В Харькове собрали полмиллиарда на армию

В 2020 году предприятия, которые обслуживались в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатили в государственный бюджет 542 млн. грн. военного сбора. Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко. По ее словам, план поступлений выполнен на 102,1%. Дополнительно на нужды армии собрано 11,3 млн. грн. К тому же увеличились уплата этого сбора по сравнению с 2019 годом на 14 млн. грн., или на 2,6%.

В частности, в декабре 2020 года от крупного бизнеса поступило 54 млн. грн. военного сбора, что на 22,5% превышает уплату ноября и на 9,4% больше поступлений декабря прошлого года.

Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживались в управлении, больше всех военного сбора в 2020 году уплатили:

Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";

АО "Харьковоблэнерго";

КП "Харьковводоканал";

КП "Харьковские тепловые сети";

ООО "Плариум Юкрейн";

АО "Трест Жилстрой – 1";

ЧАО "Филип Моррис Украина";

АО "Турбоатом";

ГП "Завод "Электротяжмаш".

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»