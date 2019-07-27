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В Харькове стали больше платить за недвижимость

В Харькове стали больше платить за недвижимость

В первом полугодии 2019 года в местные бюджеты Харьковской области уплачено 153 млн. 500 тыс. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области. Поступления налога выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,9 млн. грн. или на 21,2%.

Юридические лица направили в бюджет 124 млн. 400 тыс. грн. налога, что на 14,1 млн. грн. больше прошлогоднего показателя. Почти вдвое выросли поступления налога от граждан - владельцев недвижимости. С начала года ими уплачено 29 млн. 100 тыс.грн.

89 тыс. граждан направлены налоговые уведомления - решения на уплату налога на недвижимое имущество. Уплатить налог граждане должны в течение 60 дней со дня вручения уведомления - решения.

Источник: sq.com.ua

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