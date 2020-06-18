Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 79

В Харькове внедряют новую онлайн-услугу для юридических лиц

В Харькове внедряют новую онлайн-услугу для юридических лиц

Регистрацию бизнеса онлайн для обществ с ограниченной ответственностью планируют внедрить в Харькове.

Об этом сегодня, 17 июня, на пресс-конференции в Харьковском пресс-клубе сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

Он напомнил, что сегодня этой услугой уже могут воспользоваться физические лица- предприниматели.

«Всего за 10 минут представители малого и среднего бизнеса могут открыть или закрыть свое собственное дело, не приходя в центры админуслуг. Также дистанционно физические лица-предприниматели могут внести какие-либо изменения в свои регистрационные данные. И теперь мы работаем над внедрением онлайн-регистрации для ООО и других юридических лиц, чтобы эту услугу дистанционно могли получать и представители широкого бизнеса», - подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что сегодня город обрабатывает заявки на онлайн-регистрацию от предпринимателей не только Харькова и Харьковской области, но и шести других областей Украины.

Кроме того, вице-мэр напомнил, что в конце мая для представителей малого и среднего бизнеса в городе был открыт первый в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес». В хабе можно получить консультацию относительно открытия или продвижения бизнеса, проводить бизнес-конференции, образовательные мероприятия, тестирование продукта и пр.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский суд будет рассылать SMS
Сегодня 08:33    36
Немцы позаботились о харьковских стариках
Сегодня 08:05    105
Двоих мужчин завалило обломками дома на Харьковщине (ФОТО)
Сегодня 07:47    93
Владельцев автостоянки в Песочине заставят заплатить 1,7 миллиона
Сегодня 07:02    107
Раскрыта новая группа хакеров, шесть лет распространявшая российские фейки
Сегодня 06:45    94
Рецепты лекарств и данные анализов в Харькове можно будет получать онлайн
Сегодня 06:36    90
Коронавирус в Харькове: статистика на 17 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:18    138
В Україні запрацював інформаційний вебпортал «Крим – Це Україна»
17.06.2020 11:17    132
У 26,5 млн українців — смартфони 4G. Але послугами 4G користуються лише 14,6 млн абонентів.
17.06.2020 11:05    132
Из ХОГА увольняется замначальника управления культуры и туризма
17.06.2020 09:00    184
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 