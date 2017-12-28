В 2018 году в Харькове вырастут тарифы на холодную воду и канализацию, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для Харькова и ряда других водоканалов Украины.

Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии.

В соответствие с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 компаний.

В частности, тарифы повысятся в Харькове, Днепре и Львове: "Харьковводоканал" - на уровне 8,38 гривни/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); "Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); "Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%).

На изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.

Источник: Униан