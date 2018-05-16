В Харькове выросли поступления налога на доходы физических лиц

За январь-апрель текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 2 559,1 млн грн налога на доходы физических лиц.

В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросли на 536 млн грн. Дополнительно бюджеты получили 88,9 млн грн.Налог на доходы физических лиц является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.

Источник: xk5.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»