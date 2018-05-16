Бизнес
Перейти к списку новостей
16.05.2018 17:30
Просмотров: 114

В Харькове выросли поступления налога на доходы физических лиц

В Харькове выросли поступления налога на доходы физических лиц

За январь-апрель текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 2 559,1 млн грн налога на доходы физических лиц.

В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросли на 536 млн грн. Дополнительно бюджеты получили 88,9 млн грн.Налог на доходы физических лиц является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.

Источник: xk5.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: налоги

Читайте ещё:

Харьковскую бизнесвумен, которая скрыла 3,5 миллиона налогов, освободят от наказания
07.05.2018 17:12    322
За январь-апрель в бюджет Харькова поступило 5,8 миллиарда гривен дохода
03.05.2018 07:09    90
Предприниматели-пенсионеры не должны платить единый социальный взнос, - Верховный суд
27.04.2018 12:29    212
От крупного бизнеса Харьковщины поступило почти 800 миллионов гривен ЕСВ
25.04.2018 12:46    123
Налоговики пришли в харьковский ТРЦ
24.04.2018 07:02    647
Харьковский крупный бизнес заплатил почти 67 миллионов гривен на оборону: как взымается военный сбор
23.04.2018 12:57    176
Более миллиарда гривен дохода задекларировали жители Харьковщины
16.04.2018 08:28    146
Украина освободила от уплаты ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги чемпионов
15.04.2018 06:41    152
Местные налоговые инспекции лишили статуса юрлиц
30.03.2018 06:34    254
Крупный бизнес Харьковщины перечислил более 40 миллионов гривен военного сбора
27.03.2018 16:59    152
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 