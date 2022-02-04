В Харькове закрываются кафе и рестораны: «коммуналка» подорожала в 3 раза за год

При этом клиентов заведений общепита стало меньше на треть. Такие данные озвучил в программе «Информационный вечер» на телеканале Simon харьковский ресторатор Вадим Костенко.

Он отметил, что четкой статистики по количеству закрытых за последние месяцы заведений нет.

«Это тысячи ФЛП, которых никак не отследить», — сказал Костенко.

Тем не менее, последние обзоры в сфере ресторанного бизнеса города говорят о том, что за январь-декабрь закрылось как минимум 12 известных заведений. Причины происходящего – исключительно экономические. И напрямую связаны с ростом стоимости основных энергоносителей – газа (а значит, и отопления) и электричества.

«Сейчас киловатт стоит для нас 5,8 грн, в апреле 2021 года он стоил 3,11 грн. Это 180-процентное подорожание. Но мы же используем не только киловатты, мы используем тепло, которое мы получаем для отопления в зимний период. Так вот, подорожание общих коммунальных услуг для нас составило по сравнению между концом 2020 года и 2021-го 291%. Это почти в 3 раза», — привел цифры ресторатор.

Вадим Костенко пояснил, что при нормальной экономической модели ресторана в Украине арендная плата составляет от 7 до 10% прогнозного оборота, а «коммуналка» — 1,5-2%. Сейчас же доля коммунальных услуг в этой смете составляет около 9-10 %.

«Это значит, что вы платите аренду, а потом еще одну аренду – то есть вы платите ее дважды», — отметил Костенко.

Помимо резкого подорожания стоимости коммунальных услуг, ресторанный бизнес «добивает» уменьшение количества посетителей.

«Трафик (поток гостей) значительно упал. Масса причин: есть те, кто не вакцинировался – они не ходят в заведения, или мы их не пускаем, потому что мы проверяем. Есть те, кто вообще перестал выходить в свет. Есть те, кто испугался в целом обстановки, которая нагнетается вокруг. Поэтому падение трафика – около 30%», — сообщил ресторатор.

Он пояснил, что сейчас закрытие часто является правильным и понятным решением, так как лучше не будет. «Дотироваться постоянно – нужны ресурсы и большая вера в то, что что-то изменится», — уточнил Костенко.

Что касается заведений его сети, на данный момент из имеющихся четырех одно «под вопросом» — владельцы определяются, оптимизировать его или закрыть.

«Остальные 3 – ок. Но есть разные модели с разной маржинальностью продукта. Допустим, у кофейни все хорошо. Потому что маржинальность продукта высокая. На кофе большая прибыль. Его можно продать много. Сложно продать еду, потому что ее нужно приготовить: купить продукты и массу людей в это вовлечь. Поэтому закрываются рестораны, а кофейни открываются дальше», — пояснил ресторатор.

В целом, по его словам, сейчас тяжелее всего пришлось заведениям для среднего класса, а вот элитные рестораны чувствуют себя вполне нормально. Также «на плаву» крупные сети. Тем не менее, тех коллег, которые сейчас открывают новые заведения, Вадим Костенко назвал храбрецами, которым «можно только поаплодировать».

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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