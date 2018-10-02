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В Харькове занялись неоформленными работниками

В Харькове занялись неоформленными работниками

Представители Главного управления Гоструда в Харьковской области провели инспекцию предприятия, во время которой были обнаружены 66 рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.

Предприятие по договору предоставляло рабочую силу для осуществления производственной деятельности на других предприятиях области.

В результате вынесено постановление о наложении штрафных санкций на сумму почти 7 400 000 гривен.

Источник: sq.com.ua

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