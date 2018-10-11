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В Харькове завышали цены на сигареты

В Харькове завышали цены на сигареты

220 млн.грн. акциза собрали в Харьковской области за 9 мес. 2018 г.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Харьковской области. В результате проведенных проверок при продаже подакцизных товаров были выявлены нарушения. Финансовые санкции составили 6,3 млн.грн., поступления в бюджет - 4,2 млн.грн.

Были выявлены такие нарушения:

* торговля подакцизными товарами в неустановленных местах (255 случаев);

* несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки (164);

* нарушение максимальных розничных цен на табачные изделия (63);

* отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков (61);

* безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями (42).

Источник: sq.com.ua

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