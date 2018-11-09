В «Харьковгаз» пожаловались, что ничего не выигрывают от повышения тарифов

Рост цены газа не повлиял на тариф ОАО «Харьковгаз», говорится в сообщении, распространенном харьковскими газовщиками.

После повышения с 1 ноября стоимости газа Кабинетом Министров Украины, тариф ОАО «Харьковгаз» остался без изменений. Рост стоимости топлива на 23% произошел за счет увеличения цены газа государственного монополиста – НАК «Нафтогаз Украины».

Главным выгодоприобретателем повышение стоимости газа с 1 ноября 2018р. для домовладений стал НАК «Нафтогаз Украины». По решению правительства, цена продажи природного газа была увеличена с 4,9 до 6,2 тыс грн за тысячу кубометров без НДС.

Тариф ОАО «Харьковгаз», который должен обеспечивать стабильную работу газопроводов в области, учет газа, с 2016 года остался без изменений. Поэтому несмотря на повышением цены газа для потребителя, не произошло увеличение затрат на установку, замену бесплатных счетчиков, приобретение топлива для аварийных автомобилей, необходимых инструментов, безотказную работу сетей.

– Рост цены газа не повлияло на стоимость услуг ОАО «Харьковгаз». Главным выгодоприобретателем повышение цены газа в очередной раз стал НАК «Нафтогаз Украины». Сами он будет получать почти 88% средств потребителей за уплаченный газ, – отметила коммерческий директор ОАО «Харьковгаз» Ирина Листова.

На сегодняшний день стоимость услуг ОАО «Харьковгаз» по доставке газа 24 часа в сутки 7 дней в неделю для потребителя с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, потребляющий 3,3 м³ газа составляет 2,40 грн на месяц. Для потребителя с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, потребляет 5,4 м³ газа – 3,90 грн на месяц.

Аналогичные услуги для клиентов компании, использующие газ на отопление жилья, стоят около 200 грн в зимние месяцы.

Несмотря на размер оплаты, ОАО «Харьковгаз» предоставляет одинаковые услуги для всех своих потребителей. И в последний раз стоимость этих услуг пересматривалась в 2016 году в сторону уменьшения.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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