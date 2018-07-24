В Харьковской области бухгалтер сельсовета задекларировала Porsche Panamera

Машину приобрел ее муж-пенсионер в прошлом году.

Как рассказали в Харьковском антикоррупционном центре, муж бухгалтера Пархомовского сельсовета Светланы Мищенко, приобрел автомобиль Porshe Panamera за 148 тысяч гривен. Так указано в электронной декларации женщины за прошлый год. На рынке стоимость этой машины стартует от 1,3 миллиона гривен.

Стоит отметить, что годовой доход Мищенко составляет 126 тысяч гривен. А ее муж получает 21 000 пенсии в год.

В то время бухгалтер сельсовета имеет земельные участки и два дома приобретенные недавно. Ее муж также имеет землю в Пархомовке и квартиру в Полтаве. Также он владеет автомобилем MERCEDES-BENS E 280.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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