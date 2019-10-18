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В Харьковской области - новая цена газа
Цена газа для населения в октябре снизилась на 4,9% в сравнении с сентябрем и составила 5 127,3125 грн. за 1 тыс. куб.м. Об этом сообщили в НАК "Нафтегаз Украины".
В "Харьковгаз сбыт" сообщили:
• для жителей Харьковской области цена газа в октябре составит 6309,4433 грн. за 1 тыс.куб.м;
• для жителей Харькова - 5767,0433 грн. за 1 тыс.куб.м.
Цена включает стоимость газа, услуги транспортировки, распределения, торговую надбавку (наценку) поставщика природного газа и НДС.
Источник: sq.com.ua
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