В Харьковской области "перешерстили" фермеров

По состоянию на 1 июля численность наемных работников, задействованных на сельхозпредприятиях, составляет 29 тыс. 592 человека, что на 4 тыс. 907 чел. больше, чем на начало года.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области. В частности, в июне-июле сельскохозяйственными предприятиями представлены сообщения о принятии на работу 1 тыс. 856 наемных работников.

К уплате налогов привлекают граждан, которые собственными силами обрабатывают свои земельные участки площадью более 2 гектаров. Составлены графики проведения встреч с данной категорией плательщиков для разъяснительной работы.

С начала проведения операции "Урожай" привлечен к декларированию полученных доходов 371 гражданин-"единоличник" на общую сумму 3 млн. 300 тыс. грн. К оплате задекларировано 0,7 млн.грн. Всего с начала года к декларированию полученных доходов привлечено 17 тысяч таких граждан. Общая сумма задекларированного ими дохода от продажи сельхозпродукции составила 156 млн. 700 тыс. грн., из которой начислено 28 млн.грн. НДФЛ и 2,4 млн.грн. военного сбора.

В июле фискальной службой области отобрано около 40 субъектов хозяйствования для проведения контрольно-проверочных мероприятий, в частности - фактических проверок.

Источник: sq.com.ua

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