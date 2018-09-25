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В Харьковской области резко увеличилось машиностроительное производство

В Харьковской области резко увеличилось машиностроительное производство

Объем реализованной промышленной продукции машиностроения Харьковской области за 7 месяцев 2018 года составил 12,7 млрд. грн. (за 7 месяцев прошлого года – 9 млрд. грн., рост - 41%).

Об этом сообщили в упралении развития промышленности Харьковской облгосадминистрации.

Машиностроение – самая прибыльная отрасль не только промышленности, но и всей экономики области. Так, за І квартал 2018 года финансовый результат роботы машиностроительных предприятий области составил 517 млн. грн. чистой прибыли, что составляет 44% всей прибыли по промышленности области.

Источник: sq.com.ua

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