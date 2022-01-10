Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 143

В Харьковской области в мороз дорожники «латают» Киевскую трассу (ФОТО)

В Харьковской области в мороз дорожники «латают» Киевскую трассу (ФОТО)

Дожди и постоянные переходы температуры через «0°С» серьезно повредили покрытие на трассе, говорят дорожники.

«5 января при обследовании участка дороги Киев — Харьков — Довжанский км 467- км 468 (пгт Коротич) было зафиксировано 110 квадратных метров аварийной ямочности», — сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

В Харьковской области в мороз дорожники «латают» Киевскую трассу (ФОТО)

Ямы под Коротичем «латали» три дня. 6 января дорожникам помешал дождь, а уже 7-го ям стало еще больше — повреждения обнаружили на 180 квадратных метрах асфальта.

В Харьковской области в мороз дорожники «латают» Киевскую трассу (ФОТО)

«8 января на этом участке было ликвидировано 24 квадратных метра холодной асфальтобетонной смесью и 40 квадратных метров асфальтогранулятом», — отчитались в САД.

Кроме того, дорожники работали на Симферопольской трассе и дороге М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр. Всего 8 января на ремонты вышли 7 бригад. В САД отчитались о том, что «залатали» больше 130 квадратных метр ям. Водителей попросили быть внимательными, особенно — в местах проведения ремонтных работ.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
Сегодня 08:55    856
Харьковчане вышли на митинг в поддержку народа Казахстана
Сегодня 08:36    71
Очередной трамвайный «дрифт» в Харькове: НА ЮЖД сошел с рельсов трамвай
Сегодня 08:09    110
Катування з його подальшим приховуванням — підозрюють поліцейського та судово-медичного експерта (ФОТО)
Сегодня 07:42    127
Авиакомпания отменяет рейсы Харьков-Киев, которые запустили две недели назад
Сегодня 06:49    164
В Харьковском университете Каразина сообщили подробности пожара в общежитии
Сегодня 06:23    176
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    149
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    243
Kharkiv region, musical relaxation (ВИДЕО)
09.01.2022 08:45    233
ДТП с 16-летним водителем Infiniti в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь
09.01.2022 08:11    330
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 