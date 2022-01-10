В Харьковской области в мороз дорожники «латают» Киевскую трассу (ФОТО)

Дожди и постоянные переходы температуры через «0°С» серьезно повредили покрытие на трассе, говорят дорожники.

«5 января при обследовании участка дороги Киев — Харьков — Довжанский км 467- км 468 (пгт Коротич) было зафиксировано 110 квадратных метров аварийной ямочности», — сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Ямы под Коротичем «латали» три дня. 6 января дорожникам помешал дождь, а уже 7-го ям стало еще больше — повреждения обнаружили на 180 квадратных метрах асфальта.

«8 января на этом участке было ликвидировано 24 квадратных метра холодной асфальтобетонной смесью и 40 квадратных метров асфальтогранулятом», — отчитались в САД.

Кроме того, дорожники работали на Симферопольской трассе и дороге М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр. Всего 8 января на ремонты вышли 7 бригад. В САД отчитались о том, что «залатали» больше 130 квадратных метр ям. Водителей попросили быть внимательными, особенно — в местах проведения ремонтных работ.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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