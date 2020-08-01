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В Харьковской области возросла задолженность по зарплате

В Харьковской области возросла задолженность по зарплате

В Харьковской области задолженность по зарплате на 1 июля составила 468,5 млн.грн., что 2,1%, или на 9,7 млн.грн., больше, чем на начало июня.

Как сообщили в облстате, здолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 5% и на 1 июля составила 185 млн.грн.

Основна часть невыплаченной заработной платы приходится на предприятия промышленности - 62,9% от общей суммы или 116,7млн.грн.

Зарплату своевременно не получили 10,7 тыс.чел.

Наибольшая задолженность проиходится на предприятия Харькова - 139,8 млн.грн.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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