В Харьковской области устанавливают электропровода, которые не бьют током (ФОТО)

На Харьковщине устанавливают новые провода. Если произойдет обрыв линии, поражение электротоком будет исключено благодаря специальной изоляции.

С начала года “Харьковоблэнерго” около 130 миллионов гривен направило на техническое развитие, модернизацию, строительство электрических сетей и оборудования.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, выполняется реконструкция 6 км воздушной линии “Шпаковка – Куряж – Водозабор – Песочин”. Сеть переведут на напряжение 110 кВ и установят новые опоры. Также, завершено переоснащение воздушной линии “Залютино – Каштановая” с заменой 14 аварийных опор.

В селах Задонецкое и Бирки Змиевского района специалисты обновили распределительные электросети, построили 2 разгрузочные подстанции, установили новые опоры и заменили провод протяженностью более 4 км. Во время работ использовался изолированный провод, который в случае обрыва исключает поражение током людей и животных.

Модернизация электрических сетей проводится и в других районах Харьковской области. По данным «Харьковоблэнерго», инвестиционная программа 2020 года реализуется с опережением графика. При плане развития на первое полугодие в сумме 105 миллионов гривен, фактически профинансировано более 160 миллионов (153%).

Как заверяют на предприятии, с помощью модернизации удается снизить потери энергии, обеспечить поддержание уровня напряжения и обеспечить потребителей качественным и бесперебойным электроснабжением.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

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