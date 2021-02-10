В январе дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустил три проекта в рамках новой стратегии

Компания ввела в опытно-промышленную разработку первое месторождение газа плотных пород, запустила механизированную добычу на истощенном месторождении и продолжает развивать наземную инфраструктуру для подготовки и транспортировки газа. Новые проекты направлены как на увеличение запасов украинского газа, так и на стабилизацию добычи из существующих месторождений.

Осенью 2020 года дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" разработал стратегию развития ресурсной базы, целью которой является увеличение в два раза запасов газа Нафтогаза на протяжении следующих 10 лет. Речь идет о реализации крупных стратегических проектов, таких как разработка участков в акватории Черного моря, Юзовской площади, крупных наземных участков и залежей газа в плотных породах. Кроме того, компания продолжит повышать эффективность добычи на действующих месторождениях. В январе по ряду направлений из новой стратегии компания уже показала результат.

Запуск первого месторождения газа плотных пород

Нафтогаз начал опытно-промышленную разработку первого месторождения газа плотных пород (центрально-бассейнового типа) - Святогорского. Подача в систему магистральных газопроводов добытых на этом участке углеводородов уже стартовала.

Святогорское месторождение расположено в центре Юзовского участка. Это пилотный проект стратегического направления Нафтогаза по освоению залежей газа в плотных породах. Месторождение запустили после обустройства современной инфраструктуры. В частности, после постройки установки комплексной подготовки газа с максимальной суточной продуктивностью 1 млн куб. м газа и 26-километрового газопровода.

К новой инфраструктуре уже подсоединили три поисково-разведочные скважины. Для добычи газа на этой территории задействовали современные технологии и специалистов международного уровня. Также Нафтогаз провел широкоазимутальные 3D-сейсмичные исследования. Полученные данные помогли начать бурение еще одной скважины в так называемом sweetspot - наиболее вероятном месте концентрации газа. Результаты помогут принять решение насчет дальнейшей программы освоения месторождения.

Опытно-промышленная разработка Святогорского месторождения - это важный шаг в освоении Юзовского участка. Созданная инфраструктура будет использована для подготовки и подачи в систему газа из его скважин, - отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Механизированная добыча на истощенных месторождениях позволяет удержать темпы природного падения

Для добычи газа из истощенных месторождений "Нафтогаз Разведка и Добыча" использует современные технологии, в частности, оборудование для механизированной добычи углеводородов из скважин. Компания установила плунжерный лифт на глубине 5 148 м, которая является рекордной для такого типа операций в Европе. Благодаря ему суточную добычу газа из скважины № 8 Валюховского месторождения на Полтавщине повысили на 30%, а конденсата - на более чем 40%.

Системное привлечение мировых технологий в Украину позволяет нам качественно извлекать остатки запасов углеводородов из истощенных скважин. Такие операции совместно с модернизацией наземной инфраструктуры, повышением эффективности добычи из новых скважин и выполнение программы интенсификации позволяют стабилизировать показатели базовой добычи в условиях значительного природного падения, - подчеркнул Александр Романюк.

Наличие воды и конденсата во время добычи существенно уменьшает количество и качество газа. Плунжерный лифт помогает убрать лишнюю жидкость, увеличить объемы добычи, которые остаются в продуктивном горизонте, и продолжить срок эксплуатации скважин.

Подобное оборудование Нафтогаз использует для стабилизации добычи с 2017 года. В частности, на скважине № 211 Опошнянского месторождения производительность скважины благодаря этой технологии повысилась на 50%.

Запуск нового газопровода

В январе дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустил новый газопровод протяженностью 18,8 км, который позволит обеспечить дополнительную добычу 150 тыс. куб. м газа в сутки. Строительство газопровода выполнили в рамках программы повышения эффективности наземной инфраструктуры, направленной на стабилизацию добычи из истощенных месторождений.

На строительство газопровода со всей необходимой инфраструктурой ушло восемь месяцев. Он соединил Чутовское и Распашновское месторождение.Его общая пропускная способность - 500 тыс. куб. м в сутки.

Увеличения показателей добычи удалось достичь в результате перенаправления потока газа во внутренние сети компании. Это позволило снизить рабочее давление в истощенном месторождении, - сообщают в дивизионе "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Источник: sq.com.ua

Автор: Ангелина Тихоненко

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