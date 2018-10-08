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В Японии спустили на воду первую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

В Японии спустили на воду первую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Первую подводную лодку, которая работает на литий-ионных батареях, запустили в Японии. 84-метровый аппарат Oryu спустили на воду верфи Mitsubishi Heavy Industries — разработчика судна. При стандартном водоизмещении 2950 тонн, оно может развивать скорость в 37 километров в час.

По мнению инженеров Mitsubishi Heavy Industries, применение литий-ионных батарей может изменить рынок неатомных подводных лодок. Они дают суднам большую продолжительность подводного хода — она сопоставима с воздухонезависимыми энергетическими установками, которые используются лодками сейчас на малых скоростях. При этом они обеспечивают высокую продолжительность подводного хода и на больших скоростях, что особенно важно при выходе в атаку или при уклонении от противника. Лодка также может постоянно пополнять запас энергии, заряжая батарею.

Исследователи представили статистику, на которую опирались до начала разработки: литий-ионные батареи заряжаются быстрее, чем свинцово-кислотные, имеют более высокий срок службы, не нуждаются в техническом обслуживании и проще в построении электрических сетей.

Оборотной стороной этого является высокая стоимость. Контрактная цена 11-й подводной лодки типа Soryu составляет около 566 миллионов долларов, по сравнению с 454 миллионами — стоимостью лодки того же типа, но со стандартным оборудованием. Вся разница — в самих батареях и соответствующей электрической системы.

В Японии планировали запустить производство раньше, но не учли, что литий-ионные батареи весят меньше, поэтому проект подводной лодки Soryu пришлось переработать для сохранения балластировки и устойчивости.

Источник: elektrovesti.net

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