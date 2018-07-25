В Италии будут выпускать прозрачные солнечные панели. Стартап собрал 2,25 млн евро через краудфандинг

Технология

Итальянский стартап Glass to Power («Стекло в энергию») привлек 2,25 млн евро с помощью краудфандинга. Деньги потратят на строительство завода с промышленной производственной линией по выпуску прозрачных солнечных панелей.

Прозрачные фотоэлектрические окна были разработаны учеными из миланского университета Биокка, и компания потратила 1 млн евро на приобретение патента.

«Солнечные окна» Glass to Power основаны на технологии люминесцентного солнечного концентратора. Принцип работы технологии: полупрозрачные пластмассовые плиты, легированные хромофорами, поглощают солнечный свет, после чего повторно излучают фотоны на более длинной длине волны. Фотоны отражаются от краев панели, где они и преобразуются в электроэнергию с помощью обычных фотовольтаических ячеек. Наночастицы, используемые в панели, запатентованы.

Так как окна должны быть прозрачными, они используют не весь спектр света, чтобы производить электроэнергию, поэтому их эффективность сравнительно низкая. Эффективность преобразования энергии (целевой) солнечными окнами – 5%, что соответствует 50 Вт на кв. м.

При этом, такими панелями можно покрывать значительно большие площади зданий, чем обычными солнечными модулями. Поэтому даже эффективности в 5% достаточно, чтобы здания генерировали ощутимую долю их энергопотребления, отмечают ученые:

«Например, если бы такой стеклянный небоскреб как The Shard в Лондоне был построен с использованием нашей технологии, он бы генерировал 500 МВт-ч электроэнергии, что соответствует годовому энергопотреблению 100 – 150 квартир среднего размера. При том, что наша технология вполне совместима с другими «зелеными» решениями, и окна-фотомодули вполне могут сосуществовать с солнечными кремниевыми модулями в крышах зданий, усиливая эффект».

Более того, ученые отмечают, что их прозрачные фотоэлектрические модули не подвержены деградации, которая со временем настигает солнечные панели, так как технология основана на неорганических наночастицах. Гарантия на солнечные окна будет на уровне 25 лет – такая же как для обычных окон.

Проект в Капри – крыша в саду с использованием солнечных окон Glass to Power

Финансирование и производство

Краудфандинговая компания по сбору средств на развитие производства, в ходе которой удалось привлечь 2,25 млн евро, стала крупнейшей в истории Италии.

Свой первый капитал – 300 тыс. евро – стартап Glass to Power привлек в 2017 году, тоже с помощью краудфандинга. Эти деньги были в основном потрачены в усовершенствование технологии и доведения ее до уровня коммерциализации.

Собранные средства будут потрачены на выход на Миланскую фондовую биржу в следующие 2 – 3 года и на завершение производственной линии.

Производство, в которое компания вместе с партнерами вложит 200 тыс. евро, будет расположено в провинции Флоренция. К концу года планируется выпуск пилотной экспериментальной партии. Полноценный запуск массового производства запланирован на 2019 год.

Производственные мощности, по данным компании, на первых этапах «будут соответствовать спросу». Также компания вложит 500 тыс. евро в создание производства наночастиц – основу инновационной технологии Glass to Power. Общая стоимость проекта производства наночастиц оценивается в 1 млн евро.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»