В июне "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украина" снизит цену для населения на 7,3% уже в июне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 с 5 июня 2019 года цена составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Таким образом, в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его горгазам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем", - говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке - откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Источник: prm.ua

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