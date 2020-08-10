В Кабмине решили ударить таксистов «по карману»

Правительство намерено ввести патенты для работы таксистов в Украине.

Об этом 7 августа сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в настоящее время отсутствует надлежащий контроль за рынком пассажирских перевозок. Сейчас в Украине в различных службах такси работает до 220 тыс. человек, по оценкам Мининфраструктуры.

При этом 98% перевозчиков предоставляют услуги незаконно, не имея лицензии или предпринимательской регистрации, отметил Криклий. Ежегодный объем рынка внутренних перевозок такси он оценил в 40 млрд грн в год.

- За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из "тени", - заявил Криклий.

В Мининфраструтуры рассчитывают, что бюджет может получить около 800 млн грн в год от налогов и сборов с работы такси.

Также документом предусматривается обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте. Оно заключается или автоперевозчиками, или диспетчерами по организации перевозок.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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