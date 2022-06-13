В Канаде выпустили парфюм "Слава Україні": часть денег с продажи направят Нацбанку Украины

Канадский бренд Meleg Perfumes выпустил парфюм "Слава Україні", чтобы показать свою поддержку украинскому народу в борьбе с российской агрессией. Стоимость флакончика с патриотичным ароматом – 200 долларов (около 6 000 гривен).

Производитель отметил, что с каждой проданной бутылочки парфюма 50 канадских долларов будут направлены в Национальный банк Украины. Соответствующий товар появился на сайте бренда.

В описании нового аромата говорится: "Мы создали "Слава Украине", потому что хотим поддержать вооруженную борьбу Украины. Украинцы – единственные, кто останавливает Россию от вторжения в остальную Европу, и победа – единственный выход".

На флаконе, как можно увидеть на фото, изображен золотой трезубец, картина с подсолнухами и девушкой с хлебом. На обороте – сине-желтый флаг. Такой дизайн был выбрал неспроста. Авторы хотели подчеркнуть важность Украины в обеспечении всего мира зерном и пшеницей, что стало невозможным из-за войны с РФ и может привести к голоду во многих регионах земного шара.

Создателем бренда и непосредственно аромата является канадский парфюмер Мэтт Мелег. Он делает уникальные нишевые духи. "Слава Україні" – это композиция с нотами цвета липы, лайма, дыни и сладкого меда, что, по словам автора, ассоциируется с благоуханием украинского лета.

Источник: news.obozrevatel.com

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