В Казахстане заблокированы счета российских банков

На корреспондентских счетах трех «дочек» российских банков в Казахстане из-за санкций заблокировано 9,2 млрд тенге ($21,6 млн). Также иностранные банки заблокировали трансакции в иностранной валюте для отдельных клиентов банков. Об этом сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, пишут росСМИ.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге»,— написала она в ответ на депутатский запрос. По ее информации, речь идет о Сбербанке, Альфа-банке и ВТБ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что иностранные компании заблокировали переводы для отдельных клиентов Сбербанка на сумму 2,9 млрд тенге (более $6,8 млн), Альфа-банка — 3,9 млрд тенге (свыше $9,1 млн). По ее словам, для разблокировки счетов и средств клиентов необходимо получить генеральную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США.

Источник: ghall.com.ua

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