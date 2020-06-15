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В Киев прибыл первый прямой контейнерный поезд Китай-Украина

В Киев прибыл первый прямой контейнерный поезд Китай-Украина

8 июня филиал "Лиски" "Укрзализныци" в Киеве принял первый прямой контейнерный поезд, прибывший из Китая.

Об этом сообщил и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий.

"Особенность данного поезда в том, что грузы доставлялись из северных районов Китая, что сложно организовать морским путем в силу удаленности от морских портов Китая. Планируется организовать курсирование данных поездов на постоянной основе. Уже запланированы следующие поезда на 16 и 26 июня", - проинформировал Веприцкий.

По его словам, расстояние в 7649 км поезд преодолел за 10 суток и 5,5 часов (отметим, что ранее в Facebook была обнародована информация, согласно которой, поезд был отправлен 24 мая, соответственно, время в пути могло составить 15 суток).

Первый поезд доставил в Украину грузы различной номенклатуры - от бурильного оборудования до компьютерного томографа.

По словам Романа Веприцкого, в данный момент еще идет процесс настройки внутренней логистики перемещения контейнеров внутри Украины и загрузки контейнерного поезда в обратном направлении.

"В будущем планируется организовать контейнерные поезда на филиалы "Лиски" в г. Харьков; Днепр", - добавил он.

В Киев прибыл первый прямой контейнерный поезд Китай-Украина

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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