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В Китае начали производства первого крупноразмерного модуля с применением кремниевых пластин 210 мм

В Китае начали производства первого крупноразмерного модуля с применением кремниевых пластин 210 мм

Компания Trina Solar Co., Ltd сообщила об официальном начале серийного производства первого крупноразмерного модуля с применением кремниевых пластин 210 мм ("модуля 210"). Начало серийного производства позволит значительно ускорить время вывода крупноразмерных систем на коммерческий рынок.

Trina Solar приступила к разработке модулей данного типа в 2019 году. Первый модуль 210 на базе многошинной технологии Trina Solar имеет конструкцию, урезанную на треть. Эти инновации от Trina Solar, в основу которых положены результаты всестороннего анализа потенциально важных и сложных аспектов, включая высокую мощность модулей, их производительность, сложность процесса производства, риски возникновения точек перегрева, показатели выходного тока и безопасность соединительных блоков, открывают путь для интеграции и обеспечения совместимости крупногабаритных, высокомощных модулей с нижестоящим технологическим оборудованием.

Как отметил руководитель департамента инженерно-технологических НИОКР Trina Solar, "многолетний опыт технологий переработки и изготовления модулей дает нам уверенность в способности использовать новейшие достижения в сферах материаловедения и технологических процессов для создания передовых высокопроизводительных и надежных фотоэлектрических модулей. Сегодня наша команда наращивает темпы преобразования новейших плодов наших проектно-конструкторских изысканий в продукты для серийного производства, ускоряя наступление эпохи модулей мощностью 500 Вт в отрасли фотовольтаики".

Источник: elektrovesti.net

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