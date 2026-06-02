В Китае резко растет количество «компаний одного человека» - с одним-единственным владельцем и управляющим

Власти страны связывают это с массовым внедрением ИИ.

За первые шесть месяцев 2025 года число таких компаний выросло на 47%, пишет China Daily.

Всего в стране насчитывается более 16 миллионов таких предприятий - это почти треть от всех зарегистрированных компаний. Власти и бизнес связывают этот тренд с распространением ИИ, который позволяет одному человеку выполнять задачи, для которых раньше требовалась небольшая команда.

Предприниматели все чаще используют нейросети для поиска клиентов, разработки продуктов, маркетинга и управления процессами, а производство и логистику передают подрядчикам. В результате для запуска бизнеса зачастую достаточно одного человека и ноутбука.

Чаще всего такие компании работают в сфере цифровых продуктов, ИИ-сервисов и электронной коммерции. Еще одна популярная модель - когда предприниматель самостоятельно занимается проектированием, маркетингом и продажами, а производство полностью отдает на аутсорс фабрикам.

В статье также упоминаются крупные производственные центры Китая - Иу, Дунгуань и Сучжоу. Благодаря плотной сети поставщиков и подрядчиков один человек может фактически управлять целым бизнесом, подключаясь к уже готовым производственным цепочкам.

На фоне этого несколько регионов Китая уже запустили специальные программы поддержки «компаний одного человека», рассчитывая превратить их в новый драйвер экономического роста.

