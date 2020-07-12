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В Коми по программе «Народный бюджет» купили катафалк

Предприниматель из Усть-Кулолмского района республики Коми купил катафалк по программе «Народный бюджет». Его проект с сфере малого и среднего предпринимательства называется «Приобретение катафалка», сообщает «Комиинформ».

На покупку потратили более двух миллионов рублей, более половины составили личные средства предпринимателя, оставшуюся сумму предоставили местный и региональные бюджеты.

Теперь у жителей села Кужба, где живёт предприниматель, будет катафалк.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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