Сегодня 08:00
Просмотров: 33
В Коми по программе «Народный бюджет» купили катафалк
Предприниматель из Усть-Кулолмского района республики Коми купил катафалк по программе «Народный бюджет». Его проект с сфере малого и среднего предпринимательства называется «Приобретение катафалка», сообщает «Комиинформ».
На покупку потратили более двух миллионов рублей, более половины составили личные средства предпринимателя, оставшуюся сумму предоставили местный и региональные бюджеты.
Теперь у жителей села Кужба, где живёт предприниматель, будет катафалк.
Источник: breakingmad.me
Темы: россия
Загрузка...