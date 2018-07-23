В Краснокутском районе бухгалтер сельсовета задекларировала Porshe Panamera мужа- пенсионера
Специалист-бухгалтер первой категории Пархомовского сельсовета Светлана Мищенко задекларировала автомобиль Porshe Panamera, приобретеннный ее мужем-пенсионером в 2017 году.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
Такие сведения указаны в ее электронной декларации за 2017 год.
Мищенко указала, что ее муж приобрел автомобиль за 148 тысяч гривен.
В ХАЦ отметили, что рыночная цена на подобные машины стартует от 1300000 гривен.
По данным из декларации, годовой доход бухгалтера Мищенко составляет 126 тысяч гривен, а ее муж получает пенсию – 21000 гривен за год.
В то же время бухгалтер сельсовета имеет земельные участки и два дома, приобретенные недавно.
Ее муж также имеет земельный участок в Пархомовке и квартиру в Полтаве.
Также он владеет автомобилем Mersedes-Bens E 280.