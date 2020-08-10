В литовский порт зашел еще один танкер с нефтью из США для Беларуси

Второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщает в воскресенье, 9 августа, концерн «Белнефтехим».

«Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта «Белый Орел» объемом 76 тыс. т», — сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его информации, к вечеру начнется разгрузка. Как отметил Тищенко, далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку, заявил он.

«Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ», — пояснил представитель концерна.

Первая американская нефть начала поступать для переработки на белорусский НПЗ «Нафтан» 11 июня. В начале июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что поставка нефти из США в республику — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.

Ранее в правительстве Беларуси заявили о том, что страна ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти, вне зависимости от поставок из Российской Федерации.

Источник: sprotyv.info

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