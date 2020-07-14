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В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей

В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей

Частная фирма "Промэнерго" (Мерефа, Харьковский р-н, Харьковская обл.) получила заказ на ремонт 152 дизельных двигателей УТД-20 для военной техники. Стоимость работ - 55 млн. 650 тыс.грн., срок поставки - до 15 ноября 2020 г., пишут "Наши деньги".

Заказчик - Минобороны Украины. После оказания услуг гарантийный срок эксплуатации должен составлять два года, а гарантийная наработка - 350 моточасов.

Основателем и директором "Промэнерго" является местный житель Валентин Афонин. Компания имеет админздание, цеха, оборудование, инструменты и 130 работников. В феврале 2019 г. фирма выполнила капремонт шести двигателей других моделей с ГП "Балаклейский ремонтный завод".

Сейчас двигатели УТД-20 производит ОАО "Барнаултрансмаш" (Россия), а ранее производил еще и дизелестроительный завод им. С. М. Кирова из Запорожской области, ликвидированный в 2009 г.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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