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В МЭРТ рассказали, какие страны покупают украинские елочные игрушки

В МЭРТ рассказали, какие страны покупают украинские елочные игрушки

Экспорт елочных украшений из Украины в январе-октябре 2017 года увеличился на 34,2% - до $6,1 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Так, на изделия из стекла пришлось 86% продукции, на другие - 14% экспортных поставок.

Отмечается, что расширилась и география поставок украинских изделий. На сегодня они присутствуют на рынках 28 стран мира.

В основном экспорт осуществляется в ЕС. За 10 месяцев было экспортировано 58,2% общего объема таких украшений. При этом общие объемы поставок новогодних и рождественских изделий в страны ЕС увеличились на 25,3%, с $2,8 млн до $3,5 млн,

Добавим, что среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений - три страны являются членами ЕС - Нидерланды, Германия и Польша.

"30,5% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 52,4% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за соответствующий период существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию - в 2,3 раза, Россию - в 2,2 раза, Грузию - в 1,9 раза, Чехию - в 1,8 раза, Латвию - в 1 7 раза, на Мальдивы - в 1,5 раза, в Польшу и США - в 1,4 раза.

Агентство Телевидения Новости

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