В Microsoft сказали, сколько времени может занимать обновление Windows

У некоторых пользователей обновления Windows устанавливаются быстро, а некоторым приходится ждать достаточно долго.

В Microsoft рассказали, какое количество времени должно занимать обновление операционной системы Windows. Соответствующими данными поделился программ-менеджер Microsoft Дэвид Гайер.

По его словам, недавнее исследование Microsoft показало, что устройства Windows, которые не подключены к интернету до шести часов подряд, «очень маловероятно» успешно обновятся полностью и должным образом.

Гайер написал, что устройствам требуется как минимум два часа непрерывного подключения и шесть часов общего количества подключений для установки «качественных и функциональных обновлений». Это связано с тем, что некоторые процессы могут продолжиться с того же места, на котором были прерваны, а другим потребуется запуск с самого начала.

Также Гайер добавил, что большинство обновлений занимают менее часа при условии хорошего и стабильного подключения к интернету.

Проблема с длительными обновлениями, по утверждению Microsoft, наиболее распространена на устройствах под управлением Windows 10; для этих систем требуются обновления значительно большего размера, чем для Windows 11. Microsoft уменьшила размер обновлений для Windows 11 на 40% с помощью технологии сжатия, «тем самым сокращая время и требования к пропускной способности для апдейтов».

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»