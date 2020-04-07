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07.04.2020 19:00
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В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли после отмены моратория

В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар земли после отмены моратория

Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория с 1 июля 2021 года составит 40-60 тысяч гривен за гектар.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию "Главком".

Как напомнил Высоцкий, закон предусматривает минимальную границу: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тысяч гривен за гектар.

"По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тысяч до 60 тысяч гривен за гектар", - добавил он.

По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли иметь не будет.

"Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится", - сказал чиновник.

Как отметил Высоцкий, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. "Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас довольно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год", - заявил он.

Как сообщалось, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: земля

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