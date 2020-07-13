В Мінцифрі презентували інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва

Мапа дозволить підприємцям знайти інформацію про об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва у громадах.

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» розробило та презентувало інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва.

Карта доступна на платформі Дія.Бізнес за посиланням https://business.diia.gov.ua/business-map

Інтерактивна карта буде постійно поповнюватися новими об‘єктами інфраструктури підтримки підприємництва.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан: «За місяць команда Мінцифри втілила в життя ще один важливий інструмент для екосистеми підприємництва. Йдеться про створення сприятливих умов та можливостей для українських малих і середніх бізнесів. Ми оцифрували об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об’єднань України».

Карта стане консолідованим центром даних, де кожен може знайти вичерпну інформацію про інкубатори, акселератори, фонди, бізнес-асоціації та інші об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва у своїй громаді та регіоні

Заступник директора Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Андрей Хорват: «Карта інфраструктури підтримки підприємництва є лише початком, і вона зможе функціонувати, коли учасники будуть користуватися нею. Цей проєкт має на меті поширення знань про те, що місцевий економічний розвиток в громадах є надзвичайно важливим, і об’єднання дає новий поштовх до місцевого розвитку».

Керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес Андрій Ремізов підкреслив, що основна філософія карти інфраструктури підтримки підприємництва — це дати інформацію підприємцям про те, які організації є в громадах.

«Навіть у невеликих містах і селищах є багато асоціацій, організацій, консультаційних центрів, які можуть допомогти підприємцям у цей непростий час. Особливістю цієї карти є те, що це інструмент, де підприємці можуть зв’язатися з конкретним об’єктом інфраструктури підтримки. Підприємець може подати онлайн-заявку на вступ до організації або поставити запитання. Об’єкт інфраструктури також може подати заявку, щоб з’явитися на карті. В Україні до цього часу таких продуктів ще не було», — додав Андрій Ремізов.

«U-LEAD з Європою»: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією та Естонією. «U-LEAD з Європою» підтримує Україну у створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Источник: thedigital.gov.ua

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