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В Мінекономіки обговорено шляхи виведення з кризи вітчизняної космічної галузі

В Мінекономіки обговорено шляхи виведення з кризи вітчизняної космічної галузі

Сьогодні, 19 червня заступниця Міністра Світлана Панаіотіді обговорила із народними депутатами України Максимом Бужанським, Дмитром Кисилевським, Романом Каптєловим законодавчі шляхи виведення космічної галузі із критичного стану. У нараді також брали участь заступник Міністра фінансів Василь Шкураков та голова Державного космічного агентства України Володимир Усов.

Зокрема, під час наради було обговорено законопроекти, якими передбачається погашення заборгованості із заробітної плати працівникам галузі, перетворення підприємств космічної сфери в акціонерні товариства, узгодження управлінських функцій між центральним органами виконавчої влади.

Такі кроки стануть запорукою відновлення потенціалу галузі, гарантією платоспроможності підприємств. Зазначене надасть можливість залучити іноземних інвесторів та додаткове фінансування для розвитку вітчизняної космічної галузі.

«Наявні проблеми та стан у космічній сфері може бути виправлений завдяки комплексному підходу шляхом прийняття пакету відповідних законопроєктів. Хотіла б висловити подяку народним депутатам та заступнику Міністра фінансів України за конструктивну позицію та підтримку зазначених заходів, а також висловлене бажання подальшого сприяння у їх реалізації в галузі, яка має стратегічне значення для економіки, безпеки та обороноздатності країни», - зазначила Світлана Панаіотіді.

Источник: me.gov.ua

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