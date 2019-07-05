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В МЗС назвали количество украинских заробитчан в Польше

В МЗС назвали количество украинских заробитчан в Польше

За последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу возросло в пять раз - с 300 тысяч до, примерно, 1,5 млн.

Такие данные озвучила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Криса.

"С начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила Крыса.

Она добавила, что, по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тысяч разрешений на проживание.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - сказала Криса и добавила, что в Польше есть также небольшой процент украинцев, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Источник: prm.ua

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