В Нацбанке прокомментировали российские санкции против Украины

В Национальном банке Украины не ожидают больших потерь украинских физических лиц и юридических лиц из-за их попадания в санкционный список России.

Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, пишет liga.net.

"Нам нужно провести более детальный анализ, но учитывая, что большинство санкций касается физлиц, надеемся, что они после агрессии России не хранят свои активы в этой стране", - сказала она.

По ее словам, из украинских банков в списке только один - "Кредит Днепр". "Мы тоже рассчитываем, что у них нет операций с российскими контрагентами", - отметила замглавы НБУ.

Напомним, 1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных ограничительных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины, которые в России называют "санкциями". Меры коснуться 322 физических и 68 юридических лиц. Подписанным постановлением предусматриваются блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Агентство Телевидения Новости