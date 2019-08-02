В Нафтогазе назвали дату переговоров по газу с РФ и ЕС

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут в Брюсселе 16 сентября

Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября.

В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встрече. Кроме того, он выразил сомнение, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а потом выполнить это - две разные вещи. Это кстати как на украинском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.

• Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

• 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

• "Газпром" получил очередной отказ от Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

• Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа. Согласно этому варианту Газпром передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.

• Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.

Источник: espreso.tv

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