В Індії заявили, що продовжать купувати російську нафту, бо їм так вигідно

Індія продовжить купувати російську нафту, тому що для неї так вигідніше, заявив у вівторок міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар, пише Reuters.

Після початку російського вторгнення в Україну Індія значно збільшила імпорт російської нафти, яка стала небажаною для західних країн. Її частка на індійському ринку збільшилась до рекордного високого рівня – 23% (до війни цей показник становив лише 2%). Індія стала найбільшим покупцем нафти з Росії після Китаю.

"Росія була стабільним і перевіреним часом партнером. Будь-яка об’єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно дуже взаємовигідні для наших країн", – сказав індійський міністр, який приїхав з візитом до Москви.

Відповідаючи на запитання про намір Великої сімки обмежити ціни на російську нафту, Джайшанкар сказав, що як третій у світі споживач нафти та газу й країна з невисоким рівнем доходу Індія повинна дбати про власні інтереси.

"І з огляду на це, чесно кажучи, ми бачимо, що індійсько-російські відносини працюють на нашу користь. Тож якщо це працює на мою користь, я хотів би, щоб так було і далі", – сказав індійський міністр.

Джайшанкар заявив, що Індія виступає за мир та діалог між Росією й Україною і "підтримає будь-яку ініціативу, яка б знизила ризики для світової економіки та стабілізувала світовий порядок".

Джерело: biz.liga.net

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