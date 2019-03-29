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В ОАЕ проходить українська торгова місія

В ОАЕ проходить українська торгова місія

27-28 березня 2019 року делегація України на чолі з Державним секретарем Мінекономрозвитку Олексієм Перевезенцевим взяла участь у торговій місії до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Мета місії - просування експорту продукції харчової та переробної промисловості України на ринки ОАЕ та інших країн Близького Сходу. Захід був організований ДУ “Офіс з просування експорту України” спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

“Ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання загального обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Об’єднаними Еміратами. У 2018 році експорт українських товарів збільшився на 26,4% порівняно з попереднім періодом і сягнув $486,2 млн, тоді як імпорт збільшився більш ніж удвічі - з $33,4 млн у 2017 році до $79,2 млн у 2018 році”, - відзначив Держсекретар Мінекономрозвитку Олексій Перевезенцев.

В рамках торгової місії українська делегація взяла участь у бізнес-форумі “Sweet & Fruit Trade: Ukraine-Middle East” (“Солодощі і фрукти: Україна-Близький Схід”) в Дубаї, присвяченому питанням розвитку економічного співробітництва між Україною та ОАЕ, ознайомлення бізнес-кіл ОАЕ з експортними можливостями України, зокрема, продукції української харчової та переробної промисловості на ринки ОАЕ та інших країн регіону.

До участі в торговій місії були запрошені низка українських експортоорієнтованих компаній, що працюють в перспективних секторах харчової та переробної промисловості, визначені в Експортній стратегії України. Учасники місії мали нагоду провести B2B зустрічі із представниками бізнес-кіл ОАЕ та інших країн Близького Сходу, дослідити особливості ведення бізнесу та ринкові можливості ОАЕ, а також ознайомитись із особливостями ціноутворення на ринках харчової продукції країни.

Источник: me.gov.ua

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