В одеських портах 10 суден вже готові до відправлення

Десять суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажені зерном і готові до відправлення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, МІУ в коментарі ЕП.

Зазначається, що усього в портах завантажено вже 17 суден.

"Вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зауважив, що експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії.

Як Економічній правді повідомили у міністерстві, усього в трьох розблокованих портах знаходиться 37 суден, які через початок повномасштабної війни не змогли вийти з цих портів.

У розрізі портів, найбільше продовольчих вантажів розташовано в "Чорноморську" (326,8 тис тонн) та "Південному" (169,8 тис тонн). В порті Одеси знаходиться ще 95,5 тис тонн агропродукції.

Нагадуємо:

Перші договори про страхування суден, які перевозитимуть українське зерно після розблокування портів, вже підписані – це необхідно для того, аби судновласники відправили свій транспорт в Україну.

У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Вже у середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), необхідного для роботи ініціативи. Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт.

На наступний день після угоди 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

За оцінкою Мінінфраструктури, три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції.

Джерело: epravda.com.ua

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