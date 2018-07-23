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В одном из городов Харьковской области запретили ночную продажу алкоголя

В одном из городов Харьковской области запретили ночную продажу алкоголя

Решение приняли депутаты на сессии городского совета 20 июля.

В Лозовой ограничили продажу алкоголя, кроме безалкогольного пива, с 22.00 до 8:00 утра. Запрет продавать алкоголь ночью будет действовать и в выходные и праздничные дни. На рестораны ограничение не распространяется, сообщает местная ТРК «Сигма».

Решение приняли депутаты на сессии городского совета 20 июля. Решение приняли без обсуждения, один депутат воздержался.

Контролировать, придерживаются ли городские предприниматели запрета, будет управление горсовета.

Отмечается, что большинство опрошенных в соцсетях лозовчан идею поддержали.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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